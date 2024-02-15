Украинские ВС уже получили ультиматум о выходе из Авдеевки, высказал предположение военный корреспондент Евгений Лисицын.

Он отметил тяжелое положение ВСУ в Авдеевке. Единственно верным решением для них является сдача города, однако командиры подразделений гарнизона в городе ничего не решают. Все зависит от президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского.

Они пока делали заявления лишь о необходимости удерживать город, но не исключено, что последние события вынудят их изменить это решение. Думать им нужно как можно скорее, так как у боевиков Авдеевского гарнизона остается все меньше времени, чтобы покинуть населенный пункт.

Лисицин написал, что для ВСУ наступил критический момент и сейчас многое зависит от решения их высшего командования.