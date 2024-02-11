Село Ивановское, расположенное всего в 10 километрах от Часового Яра в ДНР, оказалось под полным огневым контролем ВС РФ. Артиллерийские подразделения Южной группировки войск наносят удары по противнику, затаившемуся в населенном пункте.

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага опубликовал видеозапись атак российской артиллерии на Ивановское, а также отметил, что это последний населенный пункт перед Часовым Яром – стратегически важным для ВСУ городом.

Освобождение Часового Яра также позволит российским военным добиться значительного прогресса на территории ДНР. Сейчас Киев понимает, что штурма города уже не избежать, поэтому все местное население эвакуируется в принудительном порядке.