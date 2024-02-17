Военный корреспондент Александр Коц в своем Телеграм-канале написал, что в успешном взятии Авдеевки ВС РФ большую роль сыграло использование планирующих авиабомб. По словам военкора, снаряды стали основным фактором во время продвижения российской армии в городе. Об этом сообщает издание News.ru.

Как отметил Александр Коц, в Авдеевке российские бойцы смогли продемонстрировать, каким образом можно выйти из тупика.

«Так и выглядит превосходство в воздухе и в артиллерии. И это ответ тем, кто спрашивает: «А как мы будем прорывать подготовленную оборону ВСУ? Мы же столкнемся с тем же, с чем они летом в Запорожье. Это же тупик». Ну вот в Авдеевке продемонстрировали выход из тупика», — отметил Коц.

Кроме того, журналист отметил, что необходимо отдать должное российской артиллерии и сотням FPV-дронов. Наблюдение с воздуха и грамотное планирование БПЛА внесло огромную лепту в победу на данном рубеже. Но самое главное – это самоотверженность российских штурмовиков, которые шаг за шагом выбивали противника из укрепленных позиций.