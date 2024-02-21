От промзоны в Авдеевке, которая была мощным укрепрайоном ВСУ, остались только развалины. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц, который показал видео с места событий.

Военкор въехал в город в сопровождении российских военных. Сразу же сработал детектор, который определяет наличие в воздухе беспилотных аппаратов. Коц отметил, что это однозначно российский разведывательный беспилотник, так как ВСУ сейчас вплотную занимаются отступлением. Пока разведка их не интересует, нужно занять оборонительные позиции на удалении от Авдеевке.

При этом военкор уверен, что ВСУ не успокоятся. Как только они закончат отступать, сразу же начнутся удары по Авдеевке, как это было и с Артемовском.