Вражеские подразделения экстренно укрепляют оборонительные рубежи на отрезке между Курахово и Карловкой, сообщил фронтовой репортер Юрий Котенок в авторском тг-канале.

Котенок рассказал, что враг предпринимает попытки стабилизировать фронт на рубеже Курахово-Карловка. Инженерные подразделения ВСУ на данном участке экстренно строят укрепления, заливают бетоном бункеры, усиливают опорники.

Отдавая одно село за другим – Северное, Тоненькое, Степовое – враг пытается выстроить полноценные оборонительные рубежи. При отходе командование ВСУ оставляет огневые заслоны, перемещая небольшие отряды на новые линии обороны, пояснил военкор.

Вероятно, новая оборонительная линия врага на севере упрется в Очеретино, затем уйдет на запад к Новоселкам и будет выровнена восточнее Карловки. Там есть уступ, на котором ВСУ сформируют систему опорников, подытожил Котенок.