Бразильский снайпер Максуэла Вукапанаво, который служил в «Интернациональном легионе ВСУ, уничтожен в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

Снайпер вступил в ряды «Легиона» еще в 2022 году. До этого он нес службу в полиции Бразилии.

Наемник был профессиональным борцом, он занимался джиу-джитсу.

Напомним, что в ходе зачистки территорий в Авдеевке российские военные нашли индивидуальные рационы питания канадского производства, боеприпасы из Чехии и Соединенных Штатов. Они установили также, что помимо боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России), в городе находились наемники из Грузии и Канады.