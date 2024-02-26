Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что заградительные отряды наводят страх на украинских военнослужащих и не дают им возможности сдаться в плен.

Он пояснил, что в ходе освобождения Авдеевки российские военные взяли большое количество пленных. Многие из украинцев сдались сами. Но делали они это уже после того, как оказывались в совершенно безвыходном положении. Они опасались, что свои же их и застрелят, поэтому были вынуждены сопротивляться до последнего.

«Это говорит о том, что у них огромный страх быть уничтоженными своими же заградотрядами. А когда заградотряды были отодвинуты за населенные пункты Тоненькое, Ласточкино, они начали сдаваться», – заявил парламентарий.

Водолацкий добавил, что с пленными, среди которых немало наемников из других стран, сейчас работают сотрудники контрразведки. Также депутат сообщил о большом количестве трофейного оружия, полученного ВС РФ в ходе освобождения Авдеевки.