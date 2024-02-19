Российские ВС уже вряд ли возможно остановить, поэтому в состав РФ совсем скоро вернется еще и Купянск. Это понимают и на Украине, так как местные чиновники и высокопоставленные боевики ВСУ уже удрали из города, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«И те чиновники, которые прибыли из Киева и Западной Украины для управления Купянском и районом, тоже, нагрузив машины награбленным имуществом, убежали из Купянска», – добавил парламентарий.

Он отметил, что действия руководства – это сигнал для военнослужащих ВСУ, что совсем скоро город сдадут вместе с ними. Поэтому лучшим решением будет прямо сейчас сдаться в плен.

Также депутат заявил, что освобождение Купянска уменьшит количество обстрелов ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось о приезде в город президента Украины Владимира Зеленского.