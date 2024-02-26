Американский президент во время своего выступления на ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов в очередной раз публично оконфузился, перепутав Путина и Си Цзиньпиня. Соответствующий видеоролик с фрагментом выступления Джо Байдена был опубликован на YouTube-канале Sky News Australia.

«Я много времени провел с Си Цзиньпином. Это тот, с которым у меня полно разногласий. И когда я был вице-президентом. … мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию… Китай. И у нас как раз тогда с Россией были проблемы», – заявил лидер США.

Далее Байден поправил самого себя и заявил, что вместе с председателем КНР Си Цзиньпином «прошел больше 27 тысяч километров по и Китаю». Напомним, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден с 2009 по 2017 года занимал должность вице-президента при Бараке Обаме. Байден стал самым старым из когда-либо занимавших президентский пост политиков в США.