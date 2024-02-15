Бывшая «правая рука» Зеленского А. Арестович* (*запрещен в РФ за терроризм и экстремизм) сообщил, что общение с ним помогает экспертам США и Европы повысить свой профессиональный уровень.

Сбежавший в США украинский политик пишет, что не сожалеет о том, что находится за рубежом. Хотя бы потому, что замечает, как растут в его глазах в профессиональном плане отдельные западные эксперты. Он заметил, что их политический кругозор расширился после общения с ним. В их лексиконе появилось понятие «(нецензурная фраза)». Речь идет о матерном выражении «положить ***».

Теперь, пишет опальный политик, западные эксперты знают, что «положить ***» обычно употребляется в тандеме с другим словосочетанием – «общественное мнение», пишет экс-советник Зеленского.