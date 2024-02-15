На одном из объектов инфраструктуры во Львове после прилета ракеты начался сильный пожар. Он продолжается и сейчас, несмотря на активную работу оперативных служб города, рассказал глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Он отметил, что взрывная волна после попадания по цели выбила окна в 16 зданиях. Также повреждено несколько автомобилей.

Ранее стало известно о трех подряд волнах ударов по Львову. Не исключено, что поражены и другие цели, о которых власти города и страны предпочитают пока умалчивать.

15 февраля удары были нанесены и по другим регионам Украины. Так, о повреждении объектов инфраструктуры сообщают в Запорожье, взрывы гремели в Киеве, Днепропетровске, Винницкой и Хмельницкой областях.