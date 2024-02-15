Сразу три волны взрывов зафиксированы в столице Западной Украине Львове утром 15 февраля. Украинский телеграм-канал «Карта воздушных тревог» написал, что удары наносились по инфраструктуре, но никаких подробностей не последовало.

Глава ОВА Максим Козицкий сообщил о работе ПВО, однако она успехов не достигла, так как позже появилась информация о прилетах и попаданиях по ряду объектов.

Напомним, ВС РФ провели очередную массированную ракетную атаку. Взрывы слышали не только во Львове, но и в Староконстантинове Хмельницкой области, в Запорожье и Днепропетровске, Винницкой области. О двух мощных ударах заявил и мэр Киева Виталий Кличко, который также упомянул о работе систем противовоздушной обороны.

Ранее стало известно о пусках ракет «Калибр» и Х-22.