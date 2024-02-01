Во Флориде в декабре были обнаружены два миролюбивых медвежонка-кадьяка

Двое медвежат крупнейшего подвида бурого медведя, проживающего только в отдаленной части Аляски, были найдены бродящими по местности, называемой Флоридским Панхандлом. Встреча с ними местного заместителя шерифа оказалась еще более удивительной тем, что медвежата пытались беззлобно поиграть с полицейской. Источник: Miami Herald.

Первое обнаружение медвежат было сделано в 3:30 утра ранним декабрьским утром автомобилистом, проезжавшим через сельский округ Окалуса. Зак Ричардс сообщил властям об этом, поскольку сразу же понял, что медвежата не относились к местным черным медведям. Они не только выглядели необычно для Флориды, но и вели себя не как дикие звери.

Помощница шерифа Аманда Балиел обнаружила странность молодых бурых мишек на собственном опыте, как только приехала на место. К ее испугу медвежата были чрезмерно дружелюбными, поскольку побежали к ее автомобилю, лишь только она остановилась на обочине, и попытались влезть в патрульную машину.

«Я слышу когти. Я не люблю когти. Никаких когтей», – испуганно произносит Балиел на видео, настороженно следя, как медвежата сосредоточенно изучают ее авто. «Не царапайте мою машину, пожалуйста. Они пытаются пролезть в мой автомобиль. … Они как будто не боятся людей, потому что подходят прямо к тебе и позволяют их погладить. Они очень любопытные».

В конце концов Балиел вернулась в патрульную машину, отчасти потому, что боялась появления из темноты мамы-медведицы.

Происхождение кадьяков во Флориде

Описываемое выше событие произошло 5 декабря 2023 года, однако офис шерифа не сообщал СМИ об этом инциденте вплоть до 31 января 2024-го, ожидая окончания расследования флоридской Комиссии по охране рыбы и дикой природы (FWC).

«Эти медвежата технически находились примерно в 5800 км от того места, которое обычно было бы их «домом» на Аляске», – написал представитель офиса шерифа на «Фейсбук» (соцсеть запрещена в РФ). «Очевидно, это детеныши кадьяка, уникального подвида бурых медведей гризли».

Офицеры FWC были вызваны для проведения расследования, в результате чего медвежата были выловлены и «доставлены в Zoo World в Панама-Сити».

«Было установлено, что они убежали из неподходящего вольера в доме на Олд-Ривер-роуд, где живет самозваный дрессировщик медведей», – сообщили в офисе шерифа. «Сейчас этот житель сталкивается с претензиями по нескольким допущенным им нарушениям норм в отношении дикой природе Флориды».

Согласно результатам расследования FWC, 52-летний подозреваемый заявил чиновникам, что он управляет «охотничьей фермой и ранее был дрессировщиком медведей». По его словам, медвежата появились у него весной 2023-го, но они принадлежат другому лицу.

Государственные следователи обнаружили, что на ферме подозреваемого были «нарушения, связанные с отсутствием разрешений на ввоз, неисполнением требований к содержанию в клетках и лицензированием своей деятельности», говорится в отчете офиса шерифа.

По данным Департамента рыболовства и дичи Аляски, медведи кадьяк встречаются «исключительно на островах архипелага Кадьяк».

«Медведи кадьяк – самые крупные медведи в мире. Взрослый самец может достигать роста более 3 метров, когда стоит на задних лапах, и 1,5 метра, когда стоит на всех четырех лапах. Их вес достигает 680 кг».