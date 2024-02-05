На Херсонском направлении ВКС России впервые задействовали высокоточную ракету «Гром-1» класса «воздух-поверхность», сообщил портал NEWS.ru со ссылкой на «Военкоров русской весны».

Источники опубликовали фото обломков ракеты, а также сообщили, что «Гром-1» поразил важную цель на Херсонском направлении. Официального подтверждения этого от Минобороны РФ пока не поступало.

Отмечается, что ракета «Гром-1» изначально создавалась для истребителей пятого поколения Су-57. В дальнейшем ее адаптировали для трех наиболее часто используемых в зоне проведения спецоперации боевых самолетов – Су-30СМ, Су-35С и Су-34.

Напомним, российские вертолеты также задействовали ракету «Изделие 305» после модернизации. По словам инженеров, она полностью отвечает заявленным характеристикам.