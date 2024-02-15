Массированный ракетный удар по объектам на Украине наносился 15 февраля стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС и кораблями Черноморского флота РФ. Об этом сообщила «Военная хроника».

Пока известно об ударах по Львову и Ивано-Франковску, военным аэродромам в Староконстантинове и Миргороде, по Запорожью и Днепропетровску.

Также выпущенные российскими самолетами ракеты добрались до Киева, о взрывах в украинской столице ранее сообщил мэр Виталий Кличко.

Украинские мониторинговые каналы также сообщали о выходе на пусковые рубежи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, однако на данный момент нет информации, что они также были задействованы в атаке.

Воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины, так как ракеты «Калибр» и Х-101 способны достать до любой точки страны.