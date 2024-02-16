В Очакове Николаевской области повреждена портовая инфраструктура после удара ВС РФ. Такое заявление сделал глава областной военной администрации Виталий Ким.

Он также заявил, что находящееся в порту предприятие получило повреждения. О каком именно объекте идет речь, пока неизвестно.

ВС РФ регулярно наносят удары по портовой инфраструктуре в Николаевской и Одесской областях. Атаки начались после выхода РФ из зерновой сделки, которую Киев использовал для тайной доставки в страну вооружений и боеприпасов.

9 октября прошлого года постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что ВС РФ будут уничтожать портовые объекты, зернохранилища, другие складские комплексы, которые ВСУ используют для военных целей и хранения вооружений и техники.