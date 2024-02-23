Герой России, ветеран военной разведки Рустем Клупов рассказал порталу Ura.ru, что у главкома ВСУ Александра Сырского не осталось сил и ресурсов, чтобы противостоять российской армии. ВС РФ уверенно наступают сразу на нескольких направления, круша последние резервы Киева.

Клупов объяснил, что перехода и обороны в наступление любая армия должна провести так называемое встречное сражение. То есть, остановить рвущегося вперед противника, изолировать либо уничтожить его резервные части, а также заранее подготовить свежие силы в требуемом количестве для прорыва. ВСУ не могут сейчас выполнить ни одну из задач.

К лету украинская армия сможет сформировать и кое-как обучить около 10-15 новых бригад, однако ВС РФ в свою очередь уничтожат несколько крупных соединения противника и выйдут на рубеж Днепра. Поэтому все старания Киева не дадут ему возможность создать ударный кулак и перейти в контрнаступление.

Еще один эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко согласился с Клуповым. Он отметил, что Сырский не сумел добиться и малой доли тех успехов, которых достиг его предшественник Валерий Залужный. Никаких шансов на переход в наступление у нового главкома нет и они вряд ли появятся в ближайшие месяцы.