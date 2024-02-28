Известная певица Вера Брежнева после начала спецоперации на Украине покинула Россию. Она проживала в Италии со своим супругом Константином Меладзе, однако семейный союз распался, и певица вернулась на родину. Сейчас Брежнева вновь проживает в Киеве.

Старшая дочь Веры Брежневой – Соня учится и проживает в Соединенных Штатах. Артистка впервые за последний год опубликовала в соцсетях снимок дочери. Девушка на фото предстала без макияжа в повседневной одежде – джинсах и футболке. В качестве украшения соня выбрала серьги-кольца и подвеску на тонкой цепочке.

«Скучаю по тебе, моя любовь», – написала Вера под снимком.

Старшая дочь Веры Брежневной – София Киперман носит фамилию своего отчима – бизнесмена Михаила Кипермана, а не биологического отца Виталия Войченко. По словам Сони, она любит своего отчима как отца, поэтому после развода матери, не стала отказываться от этой фамилии. От Михаил Киперман является отцом второй дочери артистки – Сары, которая родилась в 2009 году.