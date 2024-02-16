Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман назвал Украину террористической организацией и заявил, что она должна быть ликвидирована. Только таким способом ВС РФ смогут прекратить удары по Белгороду и другим мирным городам России.

Вассерман пояснил, что ВСУ атакуют мирные города, чтобы отвлечь внимание от своих провалов на фронте. Они не способны ничего добиться на поле боя и поэтому воюют с гражданским населением. Это откровенный терроризм.

«Я не знаю, кто отдает приказы – лично Зеленский или нет. Но в любом случае за террористическую организацию отвечают ее изготовители и наниматели. А это в первую очередь, – США и некоторые их подельники по НАТО», – цитирует Вассермана «Московский комсомолец.

Эрудит и парламентарий, уроженец Одессы напомнил, что по разным оценкам экспертов, НАТО сможет продолжать конфликт до 5 лет. При этом США и другие страны будут стараться затянуть противостояние, так как политики слишком много вложили в Украину и теперь боятся отчитываться за эти бессмысленные растраты.