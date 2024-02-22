Представители «Народного фронта» в рамках сбора «Защитникам русских городов» в Ростове-на-Дону провели торжественное вручение 100 единиц автомобилей отечественного производства «УАЗ патриот». Автомобили были переданы воинским подразделениям из партии машин, которые были приобретены Минпромторгом РФ по поручению Владимира Путина.

Кроме того, волонтеры передали российским бойцам подарки ко Дню защитника отечества. Военнослужащие получили средства радиоэлектронной борьбы, генераторы на дизельном топливе, квадрокоптеры, тепловизоры и средства амуниции.

По словам руководителя регионального исполкома «Народного фронта» Ростовской области Алексея Мирошниченко, для передачи в зону СВО они выбрали отечественную технику целенаправленно.