Мобильные топливозаправочные станции, используемые в зоне проведения специальной военной операции, оснастили защитой. Прочная броня легко справляется с пулями от стрелкового оружия и осколками артиллерийских снарядов.

«В тыловые подразделения российской армии в зоне СВО поступили первые мобильные бронированные заправки. Помимо защиты от пуль и осколков снарядов, они оснащены системами дистанционного контроля, учета, обработки и передачи информации о движении горючего», — сообщили в Минобороны РФ изданию «Известия».

Авторы публикации предполагают, что речь идет об установке брони на контейнерные топливозаправочные станции. Они разработаны еще до начала СВО и уже поступали в российские войска. Это оборудование дает возможность организовать процесс заправки автомобилей и техники в любом удобном месте, а также легко перебрасывается с одного участка на другой.