Из-за сложного положения под Авдеевкой ВСУ начали использовать американские танки «Абрамс». Один из них был замечен на этом участке фронта в триплексе БМП «Брэдли», рассказал телеграм-канал «Осведомитель».

До этого ВСУ не применяли в боевых действиях танки M1А1 Abrams, они использовались только на полигонах для тренировок танкистов. Но сейчас Киеву не приходится выбирать – из-за тяжелейшей ситуации под Авдеевкой и затишьем в поставках техники и вооружения с Запада он вынужден задействовать всю технику, имеющуюся в распоряжении.

Ранее сообщалось, что США не позволяют использовать танки «Абрамс» на самых горячих участках фронта. Они прекрасно понимают, что видеозаписи с уничтоженными боевыми машинами, как это было с немецкими «Леопардами», сильно подпортят репутацию на мировом рынке. Но у Киева просто нет другого выхода, он вынужден применять «Абрамсы».