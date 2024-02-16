Командир украинского вертолета Ми-8 Дмитрий Константиненко погиб в зоне СВО. Об этом сообщили сослуживцы пилота в социальны сетях. Отмечается, что украинский летчик имел огромный опыт. Он совершил около 200 боевых вылетов.

Ликвидированный российскими силами украинский пилот служил в ВСУ в звании капитана. Он являлся пилотом вертолета Ми-8. Константиненко был награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней. Как сообщил сослуживец погибшего украинского пилота, он был ценным кадром. На счету Константиненко более тысячи летных часов и около 200 боевых вылетов.

Дмитрий Константиненко является не первым опытным украинкам летчиком, ликвидированным российскими силами в зоне СВО. Так, ранее стало известно о гибели подполковника Владислава Рыкова, именуемого в украинских СМИ «одним из самых лучших пилотов боевой авиации ВСУ». За его плечами числилось 385 боевых вылетов. Его боевая машина была сбита российским истребителем Су-35.