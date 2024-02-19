В Японии смерть учителя из-за асбеста была признана несчастным случаем на производстве

У школьного преподавателя естествознания развился рак после контакта с асбестом при подготовке научных экспериментов в классе. Лишь спустя два года после его смерти, случай заболевания учителя был признан несчастным случаем на производстве, подпадающим под систему компенсации для служащих местных органов власти. Источник: The Mainichi.

Хидео Сандо умер в возрасте 69 лет после того, как у него развилась мезотелиома – редкий тип рака, связанный с асбестом. Эти волокнистые минералы раньше использовались в лабораторном оборудовании, и предполагается, что японский преподаватель вдыхал рассеянную асбестовую пыль. В Японии учителя очень редко получают признание своих несчастных случаев на производстве из-за воздействия асбеста. По мнению местного эксперта, случай Сандо может быть лишь верхушкой айсберга.

Покойный преподаватель, проработавший в муниципальной начальной школе города Вакаяма на западе Японии с 1977 по 2013 год, преподавал в основном у старшеклассников. В 2021-м у него развилась мезотелиома, и врачи сообщили пожилому мужчине, что это вызвано асбестом. Он подал заявку на признание своего рака несчастным случаем на производстве в «Фонд компенсаций работникам местных органов власти при несчастных случаях», но скончался в апреле 2022 года. Его жену уведомили о утвердительном решении по компенсации только в январе 2024-го.

В своем заявлении в фонд Сандо объяснил: «Готовясь к занятиям по естественным наукам, я надрезал верхнюю часть асбестовых фитилей на спиртовках, чтобы они лучше горели. Я также убирал пыль, скапливающуюся на горелках. В то время я не знал о канцерогенных свойствах асбеста и был совершенно незащищен». Проволочная сетка, в которой располагались мензурки для подогрева спиртовкой, также была покрыта асбестом для лучшей огнестойкости.

Асбест издавна используется в фитилях для ламп и известно, что асбестовые фитили при разрезании образуют пыль. В японском Министерстве здравоохранения, труда и соцобеспечения в 2004 году полностью запретили производство и использование асбеста в стране, все лабораторное оборудование японского производства в настоящее время асбеста не содержит.

Жена покойного преподавателя прокомментировала так: «Он никогда раньше не болел, поэтому, когда стал известен диагноз, я не могла в это поверить. К сожалению, мой муж уже не вернется, но я думаю, он был бы рад такому признанию».

Обычно игнорируемые жертвы

Издание «Майнити симбун» отмечает, что несчастный случай Сандо уже десятый, связанный с асбестом, среди учителей в Японии. Ранее признание было допустимо только для преподавателей университетов и других лиц высших образовательных учреждений из-за распространения асбеста, содержащегося в лабораторном оборудовании.

Однако исследование, проведенное Агентством по восстановлению и охране окружающей среды, показало, что 242 известных пациента с мезотелиомой, сертифицированные в соответствии с Законом о возмещении вреда здоровью от асбеста, предусматривающим оплату медицинских расходов и другие льготы для тех, кто не был охвачен компенсациями служащим, работали учителями.

Юджи Натори, глава НКО «Токийский асбестовый центр», отметил, что последний случай признаний может быть только «верхушкой айсберга».

Он пояснил свои слова: «Число школьных преподавателей, получивших признание за несчастные случаи на производстве из-за воздействия асбеста, чрезвычайно мало, их порядка 10 человек. Было много случаев, когда люди получали свидетельства о несчастных случаях на производстве после того, как находились в зданиях, отделанных асбестом, но, если нет особых обстоятельств, учителей почти не признают пострадавшими от несчастных случаев при исполнении своих служебных обязанностей. Процесс проверки слишком строгий и нуждается в совершенствовании. Я надеюсь, что учителя будут добиваться сертификации своих несчастных случаев на производстве и не сдадутся».