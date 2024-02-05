В Выборге трехлетний ребенок выпил стакан водки вместо лимонада и впал в кому. Сейчас он находится в реанимации, рассказал сайт 78.ru.

В день, когда произошел этот трагичный случай, семья мальчика устроила праздник с употреблением спиртного. Детей напоили лимонадом. Но ребенок перепутал напитки и выпил водку из стаканов взрослых.

Спустя некоторое время у него началась сильная рвота. Затем малыш потерял сознание. «Скорая помощь» доставила его в реанимацию.

Сейчас ребенок до сих пор в коме, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия. Сейчас известно, что ребенок живет с матерью, которая нигде не работает, с ее гражданским мужем и старшим братом. Застолье было устроено в честь дня рождения подруги мамы.