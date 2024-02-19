В Винницкой области местные партизаны устроили диверсию, подорвав железнодорожные пути. Об этом сообщил портал «Страна.ua».

Сейчас расследование подрыва железной дороги осуществляется Службой безопасности Украины. Отмечается, что инцидент произошел еще 16 февраля ранним утром в населенном пункте Серебрия.

Взрыв на рельсах произошел прямо перед приближающимся поездом. Но машинист быстро среагировал и сумел экстренно остановить состав. Движение на некоторое время было парализовано.

СБУ собрала с места взрыва фрагменты заложенной под пути мины и сейчас проводит необходимые экспертизы, чтобы найти партизан.

Напомним, ранее сообщалось также о подрыве воинского эшелона ВСУ, которые вез на фронт 60 тонн боеприпасов для ВСУ.