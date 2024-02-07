Издание UFA1.RU рассказало о вечеринке уфимской блогерши Мамаситы с 15-летними подростками. Напомним, на видео полураздетые школьники катаются в лимузине и распевают песни, танцуют на столах, целуются и обнимаются.

Читатели издания осудили это мероприятие.

«А чему удивляться? Мода не меняется, а повторяется с некоторыми изменениями. Так и здесь, люди произошли от обезьян, вот и здесь некоторые возвращаются в обезьян!», – написал один из комментаторов.

Другой назвал вечеринку развратом и призвал лишить родителей ее участников родительских прав.

«Вот вам и воспитание, культура. Но, похоже, волнует больше другое: деньги… Как таких назвать, все знают», — добавил третий читатель.

Надо отметить, что не всех возмутила вечеринка подростков. Некоторые комментаторы напомнили, что в молодости так развлекались практически все, а затем остепенились, имеют семьи, работу и не помышляют о подобных мероприятиях.