В Техасе торжественно провели ребрендинг 17 надгробий казненных чернокожих солдат

Лежащие в этих могилах были повешены за расистские беспорядки в Хьюстоне в 1917 году. Теперь у них новые надгробия – с отметкой о почетном увольнении с армейской службы. Источник: Stars and Stripes.

Обновленные надгробия 17 чернокожих солдат, приговоренных к смертной казни более века назад, были открыты в четверг (22 февраля) на Национальном кладбище форт Сэм- Хьюстон в г. Сан-Антонио после того, как в министерстве Армии США сочли судебные процессы над ними несправедливыми и предоставили каждому почетное увольнение посмертно.

Во время церемонии в их честь люди, одетые в историческую форму солдат-бизонов (прозвище «буфалло», даваемое чернокожим солдатам в некоторых полках США, начиная с 1866 года), снимали золотой чехол с каждого надгробия, когда имя солдата произносилось вслух. Под чехлом было серое мраморное надгробие с именем, званием и родным штатом солдата.

Бунтовщики

17 солдат, удостоенных особой чести в минувший четверг, были среди 19 казненных и 110 осужденных за убийства и мятеж в ходе события, известного как беспорядки в Хьюстоне 1917 года или мятеж в лагере Логан (выше фото с судебного процесса после данного мятежа).

Расовый бунт произошел 23 августа 1917 года, когда напряженность между солдатами-афроамериканцами 3-го батальона 24-го пехотного полка, подразделения солдат-бизонов и белыми полицейскими, а также белыми жителями Хьюстона достигла критической точки. В результате погибли 19 человек.

После открытия надгробного камня на могиле рядового первого класса Томаса Хокинса, его племянник Джейсон Холт преклонил перед ним колени, держа американский флаг, полученный в честь службы своего дяди спустя чем через 106 лет после смерти последнего.

Холт, адвокат из Нью-Джерси, работал над приближением этого дня вместе с другими потомками казненных ветеранов, хотя, по его словам, он все еще сомневается, уравновешивает ли это признание весы правосудия. Его дядя был среди первых 13 человек, тайно повешенных 11 декабря 1917 года – спустя сутки после утверждения обвинительного приговора.

«Как мы в 2024-м можем понять, каково было быть солдатом в 1917 году в Хьюстоне, штат Техас?» – спросил он толпу, собравшуюся на церемонию. «Они делали то, что должны были делать как солдаты, чтобы поддержать нашу нацию и вернуться домой, наслаждаясь теми же свободами, которыми они пользовались в различных военных кампаниях, защищая каждого из нас».

Все осужденные «бизоны» более века назад предстали перед тремя массовыми военными трибуналами в форте Сэм-Хьюстон в Сан-Антонио. Был назначен один адвокат для представления интересов всех 118 обвиняемых. Тогда командование Армии США потребовало существенно пересмотреть свою систему военных трибуналов и обратилось к президенту с требованием санкционировать все казни.

Казненных чернокожих солдат вначале похоронили недалеко от Саладо Крик, места, где они были повешены. Каждого закопали со стеклянной бутылкой, в которой была бумага с его именем. Спустя десятилетия 17 мужчин были перезахоронены на Национальном кладбище в форте Сэм-Хьюстон, где на надгробиях были указаны только их имена и даты смерти. Тела двоих солдат были переданы их семьям.

Полноценные ветераны

Два года назад Департамент по делам ветеранов (VA) разместил возле 17 могил табличку, объясняющую историю беспорядков в Хьюстоне, особенности судебных процессов в отношении военного правосудия и причину необычно пустых надгробий.

Наряду с новыми надгробиями в четверг представители VA также оказали покойным полные воинские почести и вручили сложенный флаг каждой из трех присутствующих семей. Помимо Холта, представлявшего Хокинса, в толпе были потомки казненных капрала Джесси Мура и сержанта Уильяма Несбита.

«Эти надгробия не сотрут историю и не исправят ошибки прошлого, но они гарантируют, что будущие поколения смогут понять эту историю и запомнить их имена», – произнесла Таня Брэдшер, замминистра по делам ветеранов, во время церемонии, посвященной обновлению надгробий.

Министерство Армии США начало проверку судебных процессов в 2022 году и три месяца назад решило отменить приговоры, поскольку было установлено, что «с этими солдатами обращались неправильно из-за их расы и не судили справедливо». Послужной список каждого казненного «бизона» теперь отмечен почетным увольнением. Новые надгробия подтверждают эту перемену и делают местам их захоронений соответствующими местам захоронений других с честью уволенных ветеранов в рядах надгробий вокруг них. Историческая табличка, посвященная мятежу 1917 года, также была обновлена.

«Нам потребовалось некоторое время, чтобы прийти сюда, и мы просим прощения за несправедливость, совершенную по отношению к этим солдатам. Мы делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию», – заявила в ходе церемонии Иветт Бурсико, первый заместитель помощника министра Армии США по вопросам личного состава и резервов. «Армия – это обучающееся учреждение, и мы учимся по ходу дела».