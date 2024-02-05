В Тамбове 17-летняя девушка сколотила банду из своих приятелей и организовывала нападения на подростков с ножом.

Жители города рассказали РИА Новости, что неоднократно были свидетелями жестоких нападений на сверстников девушки. Также компания приставала к посетителям торговых центров. Однако полиция якобы лишь беседовала с участниками группировки, не предпринимая никаких действий.

В правоохранительных органах эту информацию опровергли. Девушка в данный момент находится в СИЗО, ее приятелей также постепенно отлавливают оперативники.

Сейчас известно, что от нападений пострадали 20-летняя девушка и двое несовершеннолетних. Брюнетке, создавшей банду, грозит до 7 лет лишения свободы. Пока же она арестована по решению суда и ждет окончания следствия.