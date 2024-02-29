Сумская область на Украине в минувшие сутки попала под массированные удары ВС РФ, сообщили представители областной военной администрации. По представленным данным, в регионе прогремело 204 взрыва.

Отмечается, что под удары попали населенные пункты в 12 общинах – Хотинской, Белопольскойя, Ворожбянской, Краснопольской, Великописаревской, Новослободской, Эсманьской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Свеской и Юнаковской.

О результатах атак на Украине не сообщают. Ранее делались заявления о повреждении объектов инфраструктуры, но каких именно, пока неизвестно.

Напомним, из Сумской области противник регулярно обстреливает приграничные регионы России, используя «блуждающие» минометы и другое вооружение.

ВС РФ регулярно наносят ракетные удары и по тыловым регионам Украины. Это необходимо для разрушения логистических путей, уничтожения складов с ГСМ и боеприпасами, производств, используемых для нужд ВСУ.