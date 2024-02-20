В Днепропетровской и Харьковской областях обнаружены огромные колонны бронетехники ВСУ, которые движутся в сторону линии соприкосновения. Они перемещаются как ночью, так и в светлое время суток, причем делятся на небольшие группы по 10-12 единиц, рассказал подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В городской черте украинские автомобили сопровождаются патрульными машинами. Кроме того, технику везут на фронт по железной дороге, эшелоны движутся к Донбассу через уже упомянутые выше регионы.

На тралах техника установлена в чехлах, поэтому оценить ее состояние можно только по тракам и колесам. Оно вполне хорошее. Кроме того, Марочко предполагает, что речь идет о боевых машинах западного образца.