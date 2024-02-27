В Госдепартамента США заверили, что не отправляют военнослужащих на Украину – ни солдат, готовых участвовать в боевых действиях, ни инструкторов.

Глава пресс-службы Госдепа США М. Миллер во время брифинга объяснил журналистам, что власть не видит разницы между военнослужащими боевых подразделений и инструкторами, которые обучают солдат и офицеров.

Миллер ответил на вопрос журналистов, которые интересовались, означают ли заявления Белого дома о неимении планов по отправке на Украину военных переброску туда инструкторов. Он заверил, что США не отправляют на Украину ни солдат, ни инструкторов – и это четко сформулировал американский президент Д. Байден, напомнил Миллер.

Он подчеркнул, что президент США «больше двух лет» заявляет о том, что американские солдаты не будут участвовать в боевых действиях на Украине. При этом Миллер подчеркнул, что Киеву нужны не солдаты, а одобрение Конгрессом законопроекта о выделении денег для Украины.