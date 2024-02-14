Американский эксперт М. О’Хенлон высказался по поводу заявления бывшего американского президента Д. Трампа о том, что он способен в качестве хозяина Белого дома завершить российско-украинский конфликт за сутки.

О’Хенлон предупредил, что даже на этапе кандидата на президентский пост Трамп является «серьезной угрозой» для военного блока НАТО. Четкое заявление Трампа о его способности прекратить боевые действия на Украине осуществимы лишь в одном случае. Если Вашингтон прекратит помогать Киеву и позволит русским захватить всю Украину, сказал О’Хенлон. Эксперт также напомнил, что даже в качестве кандидата в президенты Трамп оказывает серьезное влияние на конгрессменов-республиканцев, которые блокируют законопроекты о помощи Киеву.

Российские власти неоднократно говорили о том, что ВС РФ не планируют «захватывать» Украину целиком. Военная спецоперация будет длиться до тех пор, пока не будут выполнены ее цели и задачи.