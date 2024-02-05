71-летняя американка была арестована за нападение на своего супруга. Пожилая женщина не только избила мужа, но еще и покусала его. Причиной стала ревность. Это произошло 28 января на севере Майами-Бич.

В полицию позвонили взволнованные соседи, сообщившие, что из дома пожилой пары доносятся крики и звуки, напоминающие борьбу. Когда полицейские прибыли на вызов, то обнаружили, что 71-летняя Берта Ялтер серьезно избила своего супруга. Правоохранители обнаружили испуганного пожилого мужчину со ссадинами и кровоточащими ранами на теле. Как выяснилось, супруга сильно его искусала. Берта Ялтер была взята под стражу, а ее мужа госпитализировали.

Причиной ссоры пожилых супругов стала открытка. Ее мужчине прислала женщина, с которой он состоял в отношениях около 60 лет назад. Послание от экс-возлюбленной привело супругу пострадавшего в ярость. Она приревновала мужа за то, что у него был роман с женщиной за 8 лет до их знакомства.