В Сети опубликована фотография единственного боевика украинских Сил специальных операций, который выжил после провалившейся высадки десанта на Тендровскую косу и оказался в плену. Его состояние оценивается как тяжелое, сейчас военнослужащий ВСУ находится под наблюдением врачей.

Напомним, ВСУ 28 февраля попытались высадить на косу элитное подразделение 73-го морского центра, однако ВС РФ встретили противника огнем из минометов и ПТРК. Из пяти лодок успела уйти только одна, три затонули, еще одну прибило к берегу. Выжил только один боец. По заявлениям ВСУ, около 25 морских пехотинцев погибли, не сумев выполнить поставленную задачу.

Ранее стало известно, что целью операции была высадка на косу и фотографирование с украинским флагом.