В одном из боев специальной военной операции разведывательная группа «Аида» чеченского спецназа «Ахмат» ликвидировала диверсионную группу «НОВАК», состоящую из польских наемников. Видео разгрома противника опубликовал в сети командир разведчиков.

На кадрах одной из записи запечатлен стрелковый бой с одним из диверсантов, которого спустя несколько секунд уничтожают. На другом видео лежат тела всех польских боевиков.

Командир «Аиды» рассказал, что группа сейчас действует в районе Кременной и ликвидирует всех, кто пытается организовывать диверсии против российских военных и мирного населения. В том бою с поляками успешно сражались бойцы с позывными «Татарин», «Гастелло», «Немец», «Астрахань» и «Урал».

Группа давно представляет серьезную опасность для украинских нацистов. Она действует слаженно и четко, использует не только снайперские винтовки и беспилотники, но и ножи, вступая в ближний бой и уничтожая противника.