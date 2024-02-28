Подразделения российской армии продолжают уничтожать позиции украинских сил на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Момент сокрушительного удара по позициям ВСУ на фронте с использованием реактивной бомбометной установки РБУ-6000 «Смерч-2» был опубликован авторами Телеграм-канала «Линия фронта».

В Сети уже публиковались кадры применения РБУ-6000 «Смерч-2» в зоне проведения спецоперации. Однако, если ранее советский реактивный морской бомбомет устанавливался на гусеничное шасси легкобронированных транспортеров-тягачей МТ-ЛБ или платформу танков Т-80, то сейчас РБУ-6000 был установлен на шасси трехосного «Урал-4320». Стоит отметить, что шасси «Урал-375Д» и «Урал-4320» широко используется для постройки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как российские военнослужащие наносят мощный удар по позициям противника на передовой с применением реактивной бомбометной установки РБУ-6000 «Смерч-2» в ночное время суток.