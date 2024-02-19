Военнослужащие из состава подразделения «Отважные» ВС РФ в ходе городских боев во время освобождения Авдеевки взяли в плен одного из командиров 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) ВСУ, сформированной в основном из бойцов бывшего националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали видео с допросом украинского военнопленного.

По словам пленного командира одного из подразделений 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александра Карнага, он был переведен в новое подразделение около двух недель назад. Ранее он служил в 111-й бригаде территориальной обороны, которая выполняла задачу по охране государственной границы.

Украинский военнопленный расплакался во время допроса и рассказал, что командование Вооруженных сил Украины в настоящий момент переводит все подразделения, входящие в состав территориальной обороны, в 47-ю и 3-ю отдельные штурмовые бригады. При этом штаб 3-й ОШБр, по его словам, расположен в Покровске.