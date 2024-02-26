Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили первый танк M1 Abrams американского производства ВС Украины на Авдеевском направлении. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале Mash.

«Первое фото Abrams M1, который подбили FPV-дроном на Авдеевском направлении. После попадания у американского танка взорвался боезапас – на снимке видно, как горит кормовая часть башни, а также как взрывом выбило панель над БК», – написали авторы Телеграм-канала.

Ранее были опубликованы кадры передвижения американского танка M1 Abrams, снятые российским разведывательным беспилотником, в окрестностях населенного пункта Бердычи на Авдеевском направлении.

После обнаружения цели на линии боевого соприкосновения российские военнослужащие из 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ поразили американский танк FPV-дроном, а потом добили из РПГ. Об этом сообщает Телеграм-канал «Соловьев».