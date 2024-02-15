Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации зафиксировали первое применение американской модифицированной бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, совместной разработки компаний Boeing и Saab Group, в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующие видеокадры с обломками американской «умной» бомбы опубликовали авторы Телеграм-канала «Ратник 2-го раZряда».

Вооруженные силы Украины применили американский гибридный боеприпас против российской армии в окрестностях Кременной. Высокоточный боеприпас запускается реактивной системой залпового огня HIMARS и представляет собой 100-килограмовую планирующую авиабомбу, оснащенную крыльями и реактивным двигателем. Предельная дальность поражения цели у американской «умной» бомбы составляет 150 километров.

Напомним, что 3 февраля 2023 года в администрации США заявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, в который были включены управляемые бомбы GLDSB.