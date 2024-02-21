Неизвестный мужчина силой затащил девушку в автомобиль Хонда Аккорд и скрылся в неизвестном направлении. Инцидент был зафиксирован камерой наружного наблюдения и опубликован авторами Телеграм-канала «АСТ-54 Black».

Сообщается, что вечером 20 февраля на улице Петухова 16/4 в Новосибирске неизвестный мужчина насильно затащил девушку в автомобиль Хонда Аккорд и уехал в неизвестном направлении. На опубликованных кадрах можно увидеть момент похищения. Когда мужчина затаскивал девушку в салон автомобиля силой рядом прогуливались прохожие. Пресс-служба ГУ МВД региона сообщила, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку данного инцидента.

«Во избежание каких-либо серьезных последствий к девушке прошу разместить видео и информацию, которая может стать полезной в случае ее пропажи или другого преступлени», – написал автор Телеграм-канала.

Некоторые подписчики предположили, что инцидент, попавший на видео, является ссорой влюблённых.