В ряды ВСУ массово набирают старых и больных граждан. Они должны быть признаны негодными к службе, но военкоматам это «по барабану», рассказали РИА Новости военнопленные украинцы.

Боец Виктор Ткаченко сообщил о наличии у него целого «букета» заболеваний, делающих невозможной службу в армии. Это и защемление межпозвоночных хрящей, и грыжа желудка, и гипертония. Но военкомат с пятой попытки все же признал его годным и отправил на передовую.

У Назара Вашкевича на руке установлен имплант, но и это не стало поводом для освобождения от службы.

Киев также мобилизует слишком молодых украинцев, несмотря на ограничение в 27 лет, и пожилых людей, которые уже не способны участвовать в штурмовых операциях.