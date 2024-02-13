Специалист российского подразделения по борьбе с беспилотниками противника рассказал РИА Новости, что в руках инженеров оказались редкие экземпляры украинских БПЛА.

Их взяли в качестве трофея военнослужащие 1430-го мотострелкового полка, которые ведут боевые действия на Запорожском направлении.

Эксперт рассказал о нескольких уникальных образцах дронов-камикадзе, а также об устройстве сброса взрывных устройств, рассчитанных на четыре боезаряда. Беспилотники с таким оборудованием могут возвращаться к оператору после бомбардировки, то есть, являются многоразовыми.

Все параметры полученных БПЛА специалисты тщательно изучают. Это позволит не только разобраться в их конструкции, но и создать методы противодействия украинским дронам, отметил инженер.