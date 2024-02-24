Член синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, протоиерей Владимир Воробьев призвал людей, имеющих гомосексуальные наклонности покаяться перед Богом. В такой способ священнослужитель прокомментировал декларацию Fiducia supplicans, которая была принята Ватиканом в декабре 2023 года. Согласно данной декларации, церковь (католическая) дает свое благословение на однополые союзы.

«Грех должен быть осужден, а грешники призываются к покаянию, то есть к борьбе и победе над грехом. Это выражает полное неприятие содомского греха и абсолютную неприемлемость какой-либо социализации однополого сожительства. Православная церковь призывает таких грешников, как и всяких других, к покаянию и сознательному возвращению к целомудренной христианской жизни», – заявил протоиерей.

Ранее на сайте РПЦ была опубликована информация касаемо осуждения синодальной библейско-богословской комиссией декларации Fiducia supplicans, подписанной Папой Римским Франциском.