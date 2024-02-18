Российские ученые совместными усилиями с китайскими и немецкими коллегами создали специальный тест, способный обнаруживать у человека расстройства психики. Специалисты провели испытания, в ходе которых выявили точно определения признаков болезни до 95%.

Профессор Сколковского института науки и технологии Филипп Хайтович на конференции «Форум национальных достижений: наука и университеты», проходящей на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, заявил, что новый биохимический тест позволяет выявить ряд психических расстройств, включая депрессию и шизофрению. По его словам психические заболевания происходят в результате изменения работы головного мозга.

Хайтович подчеркнул, что разработанный учеными тест дает возможность с помощью изучения липидного состава крови определить ряд изменений. Такие изменения специалист назвал «универсальной подписью психического расстройства».

Профессор отметил, что данный тест был пройден более 1 тысячью добровольцев, у которых не были диагностированы расстройства. У некоторых результаты показали наличие психических расстройств. По итогу люди своевременно обратились за помощью к специалистам, и у них была выявлена «серьезная депрессивная симптоматика». Теперь у них есть возможность вылечить данное заболевание на его первых этапах.