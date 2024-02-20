Производство компонентов систем безопасности для автомобилей будет налажено на заводе в Ульяновске группой «Соллерс» к 2025 году. Для реализации проекта по выпуску собственных подушек безопасности, рулевых колес, электронных блоков управления и ремней безопасности компания уже получила заем в размере 1,2 миллиарда рублей от ФРП. Об это сообщает пресс-служба группы «Соллерс».

«Дочернее общество ПАО “Соллерс” – ООО “Компоненты Системы Безопасности” – получило льготный заем в размере 1,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) на локализацию производства компонентов систем пассивной безопасности», – следует из сообщения пресс-службы.

По словам представителей автопредприятия, средства льготного займа от ФРП пойдут на закупку нового технологического оборудования: линии по монтажу печатных плат, пенозаливочных машин, линий по сборке автокомпонентов, сборке блоков управления системы пассивной безопасности, а также оборудования для раскройки и шитья.