В воскресенье, 11 февраля, в парке города Манзианы произошла трагедия со смертельным исходом – 39-летний мужчина, Паоло Паскуалини, был смертельно ранен тремя ротвейлерами во время своей утренней пробежки.

Свидетели инцидента, перепуганные агрессивным поведением собак, не смогли оказать помощь жертве. К моменту прибытия экстренных служб, Паскуалини был найден без признаков жизни, с многочисленными травмами, нанесенными собаками.

После инцидента, было установлено, что собаки сбежали с соседней частной территории. Власти Манзианы сообщили, что животные были захвачены и переданы под контроль соответствующих органов. Владельцы собак, которые до этого момента не наблюдали проявлений агрессии со стороны своих питомцев, теперь сталкиваются с возможными обвинениями в необеспечении должного ухода за животными и непредумышленном убийстве.

Итальянская ассоциация защиты животных и окружающей среды (AIDAA) выразила свои соболезнования семье погибшего и призвала к проведению тщательного расследования обстоятельств произошедшего, призывая к сохранению жизни трех ротвейлеров и рассмотрению возможной ответственности других лиц за их побег.