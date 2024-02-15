Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале сообщил, что ВСУ осуществили очередной обстрел Белгородской области. 13 февраля украинские националисты выпустили 3 минометных снаряда по окраине села Тишанка, расположенного в Волоконовском районе региона. В результате обстрела противника пострадало местное кладбище. Были разрушены 30 надгробий и забор мемориального места.

По словам Вячеслава Гладкова, среди мирного населения пострадавших нет. На данный момент устанавливаются родственники погребенных, чьи надгробия пострадали в результате обстрела, с целью проведения дальнейших действий.

Кроме того, ВСУ осуществили атаку на село Журавлевка. С помощью дронов-камикадзе украинские националисты атаковали населенный пункт. Также они осуществили пытку атаки с помощью БПЛА села Щетиновка. Но российским специалистам удалось с помощью средств РЭБ посадить дрон. В обоих населенных пунктах мирное население не пострадало.