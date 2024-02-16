В ходе ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины по территории Белгорода погибла сотрудница Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) и студент из Сирии Белгородского государственного института искусств и культуры (БГИИК). Об этом сообщают пресс-службы вузов.

«В результате сегодняшней ракетной атаки погибла сотрудница БелГУ, специалист и преподаватель института инженерных и цифровых технологий Любовь Алексеевна Губкина. Весь коллектив глубоко скорбит и соболезнует родным и близким Любови Алексеевны, у которой осталось трое детей, старший сын Алексей является аспирантом нашего университета, а дочь Светлана обучается в инжиниринговом колледже НИУ “БелГУ”. По поручению руководителя вуза семье погибшей оказывается вся необходимая помощь», – сообщает пресс-служба БелГУ.

По информации пресс-службы БГИИК, в результате террористической атаки ВСУ погиб гражданин Сирии Мохамад Шенани, студент факультета социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности.