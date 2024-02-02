Ракетный удар ВС РФ в районе Северска 29 января накрыл националистический батальон ВСУ «Карпатская сечь». Большая часть подразделения уничтожена, передает «Военная хроника».

От батальона осталось всего несколько раненых боевиков. 30 января ВСУ начали вывозить убитых боевиков «Карпатской сечи».

При этом под удар также попали несколько иностранных наемников, которые также ликвидированы.

На данный момент официальные источники не сообщают никакой информации об этом ракетном ударе.

Напомним, ранее в Харькове ракетным ударом были уничтожены французские наемники. Париж пытался отрицать, что граждане страны участвуют в боевых действиях на Украине, однако позже заявил, что не может запретить французам отправляться в зону СВО.